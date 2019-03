UPA Padova: Imprese femminili. Uscito un nuovo bando della Regione Veneto

Tre milioni di fondi regionali disponibili

La Regione Veneto ha aperto un bando per la concessione di contributi a imprese a prevalente conduzione femminile.

Le imprenditrici (donne che ricoprono cariche all’interno di un’impresa) in Veneto sono 185.770 su un totale di 679.398 imprenditori, vale a dire il 27,3%. E’ Padova la provincia che ne conta di più con 37.472 donne imprenditrici. Altro dato riguarda le imprese al femminile (società con presenza maggioritaria nella compagine sociale, nel capitale sociale e nel Consiglio di amministrazione) o imprese individuali con titolare di sesso femminile che sono 88.322 pari al 20,4% delle imprese attive in Veneto, mentre la media nazionale è del 22,6%.

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto, in regime de minimis, in misura pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per interventi di importo non inferiore a 30.000,00 euro e non superiore a 170.000,00 euro. Saranno ammissibili spese in macchinari, impianti produttivi, hardware ed attrezzature; arredi; negozi mobili; mezzi di trasporto ad esclusivo uso aziendale; impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi e programmi informatici.

Le domande potranno essere presentate a sportello dalle ore 10.00 del 10 aprile alle ore 18.00 del 18 aprile.

Il nostro ufficio è a vostra disposizione per fornirvi un supporto qualificato per la predisposizione della domanda di finanziamento e per la partecipazione al bando.

Le segnalazioni d’interesse devono essere inviate entro il 29 marzo 2019 al seguente indirizzo: [email protected]



(UPA di Padova)