UPA Padova: Confartigianato Imprese Padova inaugura il nuovo sportello di WelFARE Insieme

Appuntamento giovedì 28 marzo nella sede storica di Piazza de Gasperi a Padova

Aprirà a Padova giovedì 28 marzo alle 10.30 , presso la sede di Confartigianato Imprese Padova in piazza De Gasperi 22 lo sportello di “WelFare Insieme”, la nuova impresa sociale promossa da Confartigianato Imprese di cui Confartigianato Padova è parte attiva nel consiglio di amministrazione.

Si tratta di uno specifico sportello dedicato alle tematiche del welfare, che qualifica sempre più la vocazione dell’ Associazione ad essere attore nel territorio per rispondere ai bisogni di assistenza e di benessere.

Due saranno le aree che corrisponderanno a specifici servizi:

– Welfare aziendale (Welfare aziendale puro, marketing sociale, Buoni welfare)

– Welfare alla persona (assistenza non sanitaria come Colf e badanti, assistenza sanitaria anche domiciliare, orientamento verso RSA , assistenza alla disabilità e al disagio, servizi di benessere).

Per welfare aziendale si intende l’insieme delle prestazioni non monetarie a sostegno del dipendente. In pratica un pacchetto di possibilità in affiancamento alla classica retribuzione nella forma di agevolazioni e rimborsi, che si traducono in benefit significativi per il dipendente e che contemplano importanti vantaggi fiscali per l’azienda. Il welfare aziendale permette di finanziare servizi alle famiglie come gli asili nido, ma anche polizze sanitarie e spese mediche, previdenza complementare, abbonamento ai trasporti o addirittura viaggi. Il welfare aziendale può includere anche l’erogazione di buoni d’acquisto per il carburante, lo shopping o la spesa al supermercato. Anche sport e benessere, tempo libero, cultura e formazione possono rientrare all’interno delle iniziative di welfare aziendale. Si tratta di un’alternativa al bonus monetario in busta paga, che rispetto ad esso offre ottimi incentivi fiscali e, in molti casi, la detassazione completa.

Con il welfare alla persona invece si vuole mettere al centro la famiglia e le persone intese come le principali preoccupazioni per l’imprenditore e per i suoi dipendenti. Dunque l’Associazione, che da sempre si fonda nella relazione privilegiata con il socio, mette a sistema servizi, convenzioni, strutture, risorse e attività per l’imprenditore come persona non solo come titolare d’azienda.

L’obiettivo dell’Associazione è quello di dare una mano ai soci quando debbono “prendersi cura” di sé stessi, dei loro cari e di quanti sono nella loro relazione d’impresa come i propri collaboratori.

Maggiori informazioni: Confartigianato Imprese Padova, Area Persone e Comunità, tel. 049 8206317



(UPA di Padova)