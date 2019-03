Prosegue la crescita di Brio: aumentano produzione e fatturato

(Verona, 13 marzo 2019) – L’azienda veronese si conferma realta’ di primo piano nella produzione e commercializzazione di ortofrutta biologica

Verona, 13 marzo 2019 – Prosegue la crescita di BRIO di Campagnola di Zevio (Verona), azienda di riferimento nella produzione e commercializzazione di ortofrutta biologica italiana.

Nonostante la complessa congiuntura economica, Brio ha chiuso il 2018 con un fatturato consolidato di oltre 75 milioni segnando a valore un +8,5%. Nel corso dello scorso anno sono state commercializzate 45 mila tonnellate di prodotto. La quota export si attesta al 35%, mentre il 67% delle vendite viene movimentato nel canale della grande distribuzione, il 25% attraverso la ristorazione, il 4% nel canale specializzato e il restante 4% attraverso l’industria.

Brio promuove le produzioni di 443 agricoltori di diverse regioni italiane ed e’ impegnata ad offrire le migliori varieta’ di frutta e verdura ai consumatori che desiderano nuove esperienze sensoriali, con prodotti esclusivi e distintivi a marchio Alce Nero.

‘La gamma Alce Nero cresce e si sta affermando sul mercato – afferma Tom Fusato, direttore commerciale, marketing e sviluppo di Brio – con una marcata crescita sia a valore (+55%) che a volume. Tra i prodotti con le migliori rotazione a scaffale dell’offerta Alce Nero ricordo l’avocado Cremoso, il kiwi giallo Dorello, l’uva Crocchia, il peperone Delicato e il pomodoro datterino Piccolino. –

Tra le novita’ del 2018 di maggior successo si segnala la melograna siciliana biologica Chiccosa Alce Nero: varieta’ Wonderful dalle qualita’ organolettiche uniche proposta in un pack innovativo di carta riciclata, 100% riciclabile. Inoltre all’ultima edizione di Biofach Brio ha presentato il kiwi giallo, il Jingold biologico, con una prima produzione di 400 tonnellate.

Allargamento della produzione biologica italiana e promozione del prodotto biologico sul mercato interno ed estero sono gli obiettivi del prossimo triennio. In quest’ottica Brio e’ tra le aziende protagoniste del progetto ‘Made in Nature – di Cso Italy, progetto finanziato dall’Unione Europea per promuovere i valori e la cultura della frutta e verdura biologica in Italia, Francia e Germania e che si sviluppera’ fino a gennaio 2022.

‘Il percorso intrapreso anni fa nell’allargare la base di soci produttori e i terreni in conversione – conclude Fusato – ci permettera’ di offrire una maggiore quantita’ di prodotto biologico italiano per la DM sia in Italia che all’estero. Agli attuali 1.700 ettari di produzione biologica italiana si aggiungono diverse centinaia di ettari in conversione in tutta Italia, dal Veneto all’Emilia Romagna, dal Lazio alla Basilicata, dalla Campania alla Sicilia dove, tra gli altri frutti, verra’ coltivato anche l’avocado, cui sono dedicati una cinquantina di ettari. –

Brio SpA – Campagnola di Zevio (Verona)Brio SpA nasce nel 1993 come azienda commerciale della Cooperativa La Primavera, fondata nel 1989 da 15 agricoltori che hanno condiviso i valori dell’agricoltura biologica e il forte legame con la terra. Oggi Brio e’ il produttore di riferimento per l’ortofrutta biologica aggregando 443 aziende agricole biologiche presenti su tutto il territorio nazionale, con una superficie coltivata pari a 1.690 ettari e una produzione annua di circa 45.000 tonnellate. Grazie alle sinergie e alla collaborazione con i gruppiu’ Alegra, Agrintesa e Apo Conerpo, entrati nel 2014 nella compagine societaria e alla joint venture con Alce Nero e La Linea Verde, Brio ha rafforzato ed allargato l’offerta biologica a scaffale (I, IV e V gamma) dei propri produttori italiani. www.briospa.com

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)