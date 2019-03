nota del sindaco Sergio Giordani sull’operazione antimafia a Padova

“Dobbiamo tenera la guardia sempre alta, il Veneto e Padova non sono esenti dal fenomeno mafioso, dirlo con forza e’ la prima necessaria consapevolezza per contrastarlo, in una forte collaborazione con le forze dell’ordine.

Un grande ringarziamento va a nome mio e della Giunta a tutte le persone che si sono impegnate per questi importanti risultati a partire da Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno operato in maniera magistrale coordinati dalla Procura Distrettuale Antimafia e dal Procuratore Capo”.

Sindaco Sergio Giordani

