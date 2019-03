moria di pesci. In corso i controlli sul laghetto del parco Iris

In questi giorni e’ stata segnalata da alcuni frequentatori del parco Iris una moria di pesci nel laghetto del parco. I tecnici del Settore Verde e l’assessora Chiara Gallani stanno da giorni seguendo attentamente la situazione.

“Stiamo monitorando quanto accade con sopralluoghi giornalieri – spiega l’assessora Gallani – e la cooperativa responsabile della custodia sta recuperando tutti i pesci morti. Di sicuro non e’ una situazione gradevole e quello che conta, soprattutto, e’ verificarne le cause: per questo nei giorni scorsi abbiamo consegnato alcuni campioni di pesce al Servizio veterinario della Ulss di Padova e siamo in attesa degli esiti dei controlli. Al momento, rimangono aperte alcune ipotesi: una possibile patologia dei pesci, la qualita’ dell’acqua di falda (in ottobre e’ stato sostituito il pozzo artesiano di alimentazione del laghetto) e la qualita’ dell’acqua del laghetto, intrinseca o alterata da immissioni esterne”.

Nel frattempo e’ stato fatto un ricambio graduale dell’acqua del lago, in concomitanza con l’avvio del collaudo stagionale dell’impianto di irrigazione, cosi’ come e’ in corso un potenziamento dell’ossigenazione.”Altri elementi di criticita’ – prosegue l’assessora Gallani – possono essere dovuti alla sovrappopolazione del laghetto, in cui privati immettono spesso pesci di propria iniziativa, e alla somministrazione di cibo non consentito. Si tratta di azioni che possono alterare l’equilibrio delle componenti naturali del laghetto. Con le analisi potremo avere un quadro preciso e intervenire con una pronta e precisa soluzione, oltre che con un’adeguata campagna di informazione sui comportamenti da tenere con gli animali che vivono all’interno dei nostri parchi. In questo periodo i parchi tornano ad essere frequentati quotidianamente da centinaia di cittadini e ci tengo a ringraziare tutti coloro che nei giorni scorsi si sono attivati con grande sensibilita’ segnalando il problema, dimostrando grande attenzione per un bene di tutti. Un ringraziamento anche alla consigliera Sodero e alla sua sensibilita’ verso la cura collettiva dei nostri parchi pubblici”.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

http://www.padovanet.it/notizia/20190312/comunicato-stampa-moria-di-pesci-corso-i-controlli-sul-laghetto-del-parco-iris