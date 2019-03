L’Universita’ Milano-Bicocca partecipa alla Digital Week

Milano, 13 mar. (AdnKronos) – L’Universita’ di Milano-Bicocca aderisce anche quest’anno alla Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano, l’iniziativa che accende i riflettori per cinque giorni sulle trasformazioni e le innovazioni tecnologiche in atto, creando eventi per favorire lo scambio e la connessione dei saperi. Dopo aver esplorato nella prima edizione del 2018 l’importanza e l’influenza del digitale nelle nostre vite, quest’anno il tema sara’ l’ ‘Intelligenza Urbana – . Un concetto che comprende tutte le tecnologie e applicazioni che trasformano la citta’, il lavoro e le relazioni umane, ripercuotendosi sulle vita pubblica e privata di tutti noi cittadini.

Milano-Bicocca partecipera’ con un ricco palinsesto di eventi – lecture, convegni, workshop, exibition – nell’ambito della tecnologia digitale, che convolgeranno il pubblico nella ricerca accademica con l’obiettivo di condividerla e diffonderla.

Sara’ cosi’ possibile scoprire come attraverso molte attivita’ quotidiane quali l’uso di pc, smartphone e applicazioni che fanno uso della geolocalizzazione, produciamo piu’ o meno consapevolemente tracce digitali che parlano di noi, creando cosi’ un preciso profilo delle nostre preferenze. Oppure, potremo esplorare territori come i vulcani e le fratture dell’Islanda settentrionale, il vulcano Santorini, l’ambiente sommerso del Mediterraneo ed i ghiacciai Alpini, grazie all’uso della realta’ virtuale immersiva.

Infine, potremo scoprire progetti di ricerca urbana per il monitoraggio continuo delle infrastrutture urbane, attraverso il rilevamento dei segnali di deterioramento e criticita’ strutturali di edifici.

Il programma completo degli eventi organizzati da Milano-Bicocca nell’ambito della Milano Digital Week e’ alla pagina https://www.unimib.it/digitalweek

Se non diversamente indicato, gli eventi sono a ingresso libero, previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

