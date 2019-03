Hematogenix lancia un test immuno-oncologico diagnostico di accompagnamento per il tumore al seno triplo negativo approvato dalla FDA

– Il test diagnostico di accompagnamento approvato dalla FDA per la selezione dei pazienti TNBC per TECENTRIQ e’ il saggio VENTANA PD-L1 (SP142). Hematogenix ha un’ampia esperienza nell’esecuzione di test PD-L1 per i mercati diagnostici e degli studi clinici. In quanto leader mondiale nei test immuno-oncologici, Hematogenix ha convalidato tutti i saggi PD-L1 disponibili in commercio e approvati da FDA a partire dall’inizio del 2016.

“Continuiamo a fornire un ampio accesso commerciale a test PD-L1 di alta qualita’. La nostra missione continua ad essere quella di aiutare i medici a identificare le opzioni terapeutiche migliori per i loro pazienti”, ha affermato il dott. Hytham Al-Masri, AD e fondatore di Hematogenix. “Questo nuovo sviluppo nell’immunoterapia per i pazienti con tumore al seno triplo negativo metastatico offre ulteriori opzioni per i pazienti che stanno lottando conto questa patologia aggressiva. Sono orgoglioso del coinvolgimento del mio team nella ricerca continua in questo settore all’avanguardia dello studio dei tumori”.

Il saggio VENTANA PD-L1 (SP142) e’ una valutazione immuno-istochimica della proteina legante di morte programmata 1 (PD-L1) nelle cellule tumorali e nelle cellule immunitarie infiltranti i tumori in tessuto tumorale fissato in formalina e incluso in paraffina (FFPE).

Informazioni su Hematogenix Hematogenix e’ un’azienda biotecnologica mondiale che fornisce servizi di laboratorio di riferimento. Il suo team di patologi di ricerca, anatomici e clinici certificati lavora in congiunzione con i principali scienziati in tutto il mondo per fornire test di qualita’, consulenze e guida in tutti gli aspetti dei servizi diagnostici e farmacologici dell’azienda. Hematogenix offre una batteria di servizi di test e sviluppo di biomarker in grado di navigare fra le complessita’ degli studi clinici su soggetti umani. I laboratori clinici dell’azienda sono certificati da CAP e CLIA, conformi a GCP e servono sia il settore farmaceutico che le organizzazioni di ricerca clinica specializzate e il settore oncologico in qualita’ di fornitori di test clinici e anatomici. Per maggiori informazioni sui servizi completi di test e sviluppo di biomarker di Hematogenix visitare www.hematogenix.com.

HEMATOGENIXR e’ un marchio registrato di Hematogenix Laboratory Services, LLC.TECENTRIQR e’ un marchio registrato di Genentech, Inc.

