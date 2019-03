Este: SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICI CHIUSI MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICI CHIUSI MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019

Dettagli Categoria: News Servizi Demografici Pubblicato Martedì, 12 Marzo 2019 11:57

Mercoledì 20 marzo 2019 i Servizi Demografici del Comune di Este (piano terra) saranno coinvolti nel passaggio al nuovo sistema anagrafico istituito dal Ministero dell’Interno denominato Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che permetterà di far confluire in un’unica base dati, di interesse nazionale, le anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero tenute da ciascun Comune.

Per effettuare tale passaggio nella giornata di Mercoledì 20 marzo 2019 il Polisportello e gli Uffici Anagrafe e Stato Civile (Piano terra) saranno CHIUSI.



Dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, saranno garantiti esclusivamente:



– il servizio di stato civile per denunce di nascita e di morte, previo contatto telefonico al n° 0429 617563 (piano terra del Municipio);



– l’attività di protocollazione atti (primo piano del Municipio).

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è un progetto dell’Agenda Digitale Italiana (AGID) e rappresenta il tassello principale di una complessa revisione dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione.

Con l’utilizzo dell’ANPR, le Pubbliche Amministrazioni potranno dialogare tra loro in modo più efficiente avendo una fonte unica e certa per i dati relativi ai cittadini, i quali potranno chiedere i certificati anagrafici in tutti i Comuni e ottenere un cambio di residenza più semplice ed immediato.

A breve potrà inoltre essere introdotta la possibilità di ottenere certificati da un portale web unico. Per conoscere e approfondire il progetto e le sue finalità, consultare la pagina dedicata sul sito dell’AGID (https://www.agid.gov.it/).