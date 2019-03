Stiamo vivendo una fase storica e sociale in cui l’Educazione Civica è tornata di grande attualità tanto che, come sappiamo, sono in corso importanti iniziative parlamentari per reintrodurre questa materia in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

L’attenzione verso questa disciplina, introdotta da Aldo Moro già nel 1958, è andata via via affievolendosi nel corso degli anni, ma oggi abbiamo il dovere di riportarla nelle scuole per far rivivere quei valori che hanno ispirato i nostri Padri costituenti e che rimangono indispensabili per il nostro futuro.

La Provincia di Padova intende pertanto promuovere questa importante iniziativa sul tema dell’Educazione Civica, coinvolgendo in particolar modo gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori.

L’educazione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo” (Nelson Mandela)

CONVEGNO: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PER ESSERE PROTAGONISTI DEL DOMANI”

INVITATI: Studenti del quarto e quinto anno delle scuole superiori statali e paritarie

DATA E LUOGO: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Auditorium del Liceo Artistico Modigliani di Padova

Programma:

Intervento del Presidente del Senato Sen. M.E. CASELLATI

Seguono gli interventi di:

Carlo Cignarella, Studente della classe 5^A del Liceo Scientifico “Fermi” di Padova

Sen. Antonio De Poli, Questore del Senato

Fabio Bui, Presidente della Provincia di Padova

Prof. Mario Bertolissi, Professore ordinario di diritto costituzionale presso la Scuola di Giurisprudenza di Padova

Don Lorenzo Celi, Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dell’Educazione e della Scuola della Diocesi di Padova

(Provincia di Padova)