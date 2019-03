Conferenza stampa: Corritalia e II Campionato nazionale Aics di Retro sul Pave’

La presentazione di Corritalia e del II Campionato nazionale Aics di Retro sul Pave’ , gli eventi sportivi patrocinati dall’Assessorato allo sport del Comune in programma in citta’ domenica 17 marzo, in conferenza stampa

giovedi 14 marzo, alle ore 12:00

Sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

intervengono:

Diego Bonavina, assessore allo sport

Angelo Trifiletti, presidente provinciale Aics Padova

Dario Vettorato e Carla Caregnato, pluricampioni mondiali di retrorunning

