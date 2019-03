Al via, a Padova, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop. Il Centro Culturale Altinate/San Gaetano si conferma cornice delle mostre in programma nell’edizione 2019 di Be Comics! Tutti i dettagli in conferenza stampa

giovedi 14 marzo, alle ore 11:00

sala Giulio Bresciani Alvarez – Palazzo Moroni

Intervengono:

Andrea Colasio, assessore alla cultura

Antonio Bressa, assessore al commercio

Francesca Benciolini, assessore alla cooperazione e pace

Fiorita Luciano, capo Settore Gabinetto del Sindaco

Matteo Crosera, coordinatore Festival Be Comics!

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190313/conferenza-stampa-be-comics-2019