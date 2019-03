Cina: confartigianato veneto, via della seta deve diventare un’opportunita per noi

Venezia, 13 mar. (AdnKronos) – “Venezia ed il suo porto, quello che fu di Marco Polo, e una carta da giocare pur con prudenza senza mai dimenticare che la nuova ‘Via della Seta’ sta disegnando un nuovo mondo. Deve diventare un’opportunita per noi e non per i cinesi; dobbiamo assumere decisioni ponderate, dopo aver attentamente studiato e approfondito le questioni, pensando prima ai nostri interessi e a quelli dell’Europa”. A sottolinearlo all’Adnkronos, e il presidente di Confartigianato Veneto, Agostino Bonomo.

“Siamo di fronte al piu grande e importante progetto di espansione e di conquista commerciale globale portato avanti dalla Cina, che si articola in due rami: uno terrestre e l’altro marittimo. E’ un progetto politico con cui mira a diventare uno Stato leader mondiale, attraverso la stipula di accordi bilaterali e infrastrutturali con i singoli Stati”, avverte Bonomo.

(Adnkronos)