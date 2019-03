Cina: busato (plebiscito.eu), ‘il grande assente e venezia’ (3)

(AdnKronos) – “Perche e senz’altro vero che Trieste – in particolare e grazie alla sua natura di porto franco internazionale che potrebbe farle recitare una parte da leone indipendentemente dall’Italia – e Genova godono di posizioni geografiche e strutture esistenti che le qualificano a un ruolo di primaria importanza. Ma e altrettanto vero che Venezia e il Veneto nel loro insieme godono dell’ineludibile posizione di hub naturale nel corridoio tra il mediterraneo e la Germania, cuore d’Europa e in particolare di collegamento all’hub ferroviario designato di Duisburg”, spiega Busato.

“E per far si che cio avvenga, mancano ancora due opere: il porto off shore di Venezia e il collegamento autostradale Venezia-Monaco – avverte infine Busato – Crediamo sia giunta l’ora di lasciare da parte timidezze e atteggiamenti servili verso Roma della classe dirigente politica e imprenditoriale veneta e iniziare a difendere i nostri interessi strategici concreti. Se sara impossibile farlo, come prevediamo, ingabbiati nel mostro burocratico italiano, sara allora inevitabile per tutti noi optare per l’indipendenza del Veneto”.

