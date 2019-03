Cina: busato (plebiscito.eu), ‘il grande assente e venezia’ (2)

(AdnKronos) – “D’altro canto rientra banalmente nell’interesse strategico della nostra area stabilire un buon accordo con la Cina, in quanto cio potrebbe darci un vantaggio competitivo. ? chiaro che gli USA hanno un interesse divergente, ma esso e divergente anche dal nostro interesse, in quanto noi siamo europei e l’Asia e alle nostre porte. L’Asia, appunto. Questa potrebbe essere una buona occasione proprio per comprendere che l’Asia e cosa piu grande della Cina. Lo scorso dicembre e stato infatti approvato un accordo di partenariato economico e uno di partenariato strategico tra UE e Giappone che rientra in questo quadro di integrazione intelligente. E in Asia vi sono altre potenze economiche con cui l’Europa dovra stringere accordi di mutuo interesse: la Corea del Sud, il Vietnam, Singapore, Taiwan, l’India, solo per citarne alcune”, ricorda il presidente di Plebiscito.eu.

“Cio non toglie pero che dal dibattito odierno in Italia vi sia un grande assente: Venezia, appunto – stigmatizza Busato – Non si puo ignorare infatti che Venezia rappresenta il punto focale della Belt and Road Initiative, con l’intersezione ideale tra le vie di terra e le vie di mare. Non solo da un punto di vista ideale, bensi sostanziale”.

