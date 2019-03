Si svolgerà giovedì 28 marzo, con inizio alle ore 18.30 dalla Basilica di Sant’Antonio, la Via Crucis per le vie della città di Padova guidata dal vescovo Claudio. Promossa dalla Pastorale cittadina, in collaborazione con l’Ordine francescano secolare, la Via Crucis cittadina è un momento di preghiera che si inserisce nel tempo di Quaresima ed è una proposta fatta alle parrocchie, alle associazioni, ai movimenti ecclesiali della città e a tutti i fedeli che lo desiderano.

La Via Crucis inizierà alle ore 18.30 all’interno della Basilica di Sant’Antonio e sarà preceduta dal saluto del rettore padre Oliviero Svanera e di mons. Claudio Cipolla. Il corteo si snoderà lungo le vie della città sostando in Piazza del Santo, Prato della Valle, chiesa di S. Maria dei Servi, Piazza dei Signori e Piazza Duomo. Dieci le stazioni previste. I fedeli saranno accompagnati dalla lettura dei brani evangelici e dalle riflessioni proposte quest’anno da altrettante aggregazioni laicali presenti in diocesi. La Via Crucis si concluderà in Cattedrale con una riflessione del vescovo Claudio.

(Diocesi di Padova)