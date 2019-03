SNAI – Champions, la fiducia nella Juve e’ incrollabile. Contro l’Atletico il 3-0 e’ il risultato piu’ giocato

(Milano, 11 marzo 2019) – Previsioni a senso unico per il ritorno degli ottavi: sull”1′ e’ andato l’85% delle scelte, fiducia confermata anche nelle scommesse sul vincente Champions – Il gol di Ronaldo nei primi 15 minuti vale 10.

Milano, 11 marzo 2019 – Ha ceduto 0-2 nella partita d’andata, ma per gli scommettitori e’ come se la Juventus avesse gia’ passato il turno. La fiducia nei bianconeri per gli ottavi di Champions League rimane incrollabile, nonostante parta ad handicap contro l’Atletico Madrid. Nelle quote per la partita di ritorno in programma domani, il successo juventino e’ quasi scontato secondo gli scommettitori SNAI: l”1′ allo Stadium, offerto a 1,73, e’ stato scelto nell’85% delle scommesse, contro il 10% del pareggio (a 3,65) e il 5% finito sui Colchoneros (5,25). Pochi dubbi anche nelle previsioni sul risultato esatto, dove il punteggio piu’ giocato in assoluto e’ il 3-0 che qualificherebbe la Juve, dato a 14. Sostanzioso pure il volume di gioco che continua ad arrivare sui bianconeri nelle scommesse sul vincente Champions, dove la quota e’ pero’ salita a 11, contro il 9,00 dell’Atletico. Sul tabellone dei marcatori, infine, Cristiano Ronaldo surclassa Antoine Griezmann: il portoghese in gol vale 2,25 (si sale a 10 se la rete dovesse arrivare nei primi 15 minuti della partita), quasi la meta’ dell’offerta piazzata sul talento francese, dato a 4.

Spettacolo all’Etihad – La tensione non sara’ certamente quella della partita allo Stadium, ma anche l’appuntamento all’Etihad Stadium promette spettacolo, soprattutto visto il pazzo risultato dell’andata. Il Manchester City riparte dal 3-2 conquistato in rimonta contro lo Schalke, in Germania. Un risultato che blinda il passaggio del turno dei Citizens, dati a quota rasoterra per il bis: un altro successo vale appena 1,15, per pareggio e segno ‘2’ si arriva a 8,00 e 18. Decisamente piu’ appetitose le previsioni sui gol: lo Schalke arriva da sei Over messi insieme nelle ultime sette partite e un altro punteggio “alto” (almeno tre reti complessive) vola a 1,33. Per i trader SNAI sono ottime anche le possibilita’ che il match si chiuda con un risultato “extralarge”, con l’Over 3,5 (dai quattro gol in su) offerto a 1,87.

