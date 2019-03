Schneider Electric cerca ‘Green Runner – in attesa della Maratona di Parigi 2019

(Stezzano (BG), 12 marzo 2019) – Stezzano (BG), 12 marzo 2019 – Schneider Electric invita tutti i partecipanti all’edizione 2019 della Schneider Electric Marathon de Paris, che si terra’ il 14 aprile prossimo, ad unirsi alla comunita’ dei ‘Green Runner – . L’azienda, inoltre, compensera’ tutte le emissioni di anidride carbonica legate allo svolgimento della maratona che non si potranno evitare e aggiungera’ il suo contributo a quanto ottenuto dagli impegni per la sostenibilita’ che i ‘Green Runner – si prenderanno.

Green Runners: una comunita’ di ambasciatori per citta’ piu’ vivibili

Schneider Electric vuole ispirare i runner di tutto il mondo a partecipare alla ‘gara – per costruire un futuro piu’ sostenibile e dare loro strumenti per farlo. Per questo li invita a unirsi alla comunita’ dei Green Runnery, che vogliono rendere le citta’ piu’ vivibili – e piu’ adatte a correre.

Partecipando al programma Green Runners, accessibile al sito web schneider-electric.com/segreenrunners i corridori possono trovare consigli, informazioni pratiche e partecipare ogni settimana a una nuova sfida online volta a ridurre le emissioni. Per ogni 65 kg di CO2 risparmiata dai green runner nel completare queste sfide, Schneider Electric si impegna a donare una lanterna solare Mobiya, una cucina a biomasse migliorata e dieci semi di mangrovia alle ONG che sono sue partner in Africa e nell’Est Asiatico. Sfide e vincitori saranno resi noti ogni settimana.

Circa 7.000 persone tra clienti, partner e dipendenti di Schneider Electric parteciperanno quest’anno alla maratona – erano 5.900 nel 2018. Verranno da sessanta diversi paesi del mondo e saranno sia importanti ambasciatori e protagonisti in prima persona di attivita’ per rendere le citta’ piu’ pulite e piacevoli da vivere. Questa e’ una gara che Schneider Electric corre ogni giorno, insieme ai suoi partner.

Il Kenya sara’ il principale beneficiario della compensazione delle emissioni della Schneider Electric Marathon de Paris

Schneider Electric Marathon de Paris e’ la seconda maratona piu’ popolare al mondo, dopo quella di New York. Quest’anno il 14 aprile si aspettano circa 58.000 partecipanti e oltre un terzo di essi arrivera’ in Francia provenendo da un altro continente. Di conseguenza, il 93% di tutte le emissioni di CO2 associate all’ evento (26.000 tonnellate) sono prodotte dal trasporto aereo. Tutte queste emissioni saranno compensate in modo da rendere la maratona carbon neutral al 100%.

Dato che in passato i maratoneti keniani hanno fatto registrare risultati eccellenti alla Paris Marathon, l’azienda ha deciso di indirizzare la compensazione delle emissioni dell’evento proprio nel loro paese, e lo fara’ investendo in Livelihoods Funds. Livelihoods Fundcollaborera’ con Climate Palper espandere il loro progetto Hifadhi– che distribuisce cucine economiche a biomasse e semi di albero nella zona dell’Embu East District in Kenia.

Piu’ inclusiva e sostenibile

Schneider Electric si impegna anche a rendere la Maratona di Parigi piu’ inclusiva. Come l’anno scorso, le donne inizieranno la gara 15 minuti prima degli uomini: in questo modo i primi arrivati di entrambi i sessi arriveranno al traguardo insieme e tutti potranno vederli arrivare dal vivo in TV in Francia e in 189 paesi del mondo dove la maratona viene trasmessa.

Per aumentare la partecipazione dei giovani, Schneider Electric ha anche assegnato 150 iscrizioni gratuite alla Maratona a studenti universitari di economia e ingegneria. Dipendenti Schneider Electric e altri volontari aiuteranno i partecipanti in carrozzina. I Green Runner che parteciperanno alle sfide settimanali previste riceveranno anche dei suggerimenti sul tema dell’inclusione e diversita’ durante la loro preparazione.

E’ il settimo anno in cui il Gruppo e’ partner ufficiale di una gara che ora e’ nota come Schneider Electric Marathon de Paris. L’idea di compensare le emissioni e’ stata attuata a partire dal 2016, con un obiettivo del 50% che da allora e’ stato alzato progressivamente fino a raggiungere il 100% previsto nell’edizione di quest’anno.

Schneider Electric

Schneider Electric guida la trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione nelle abitazioni, negli edifici, nei data center, nelle infrastrutture e nelle industrie. Presente in oltre 100 paesi del mondo, Schneider e’ leader indiscusso nei settori della distribuzione elettrica in media e bassa tensione, protezione dell’alimentazione elettrica e nei sistemi di automazione, ed offre soluzioni integrate per l’efficienza basate sulla combinazione di energia, automazione e software. Nel nostro ecosistema globale, collaboriamo con la piu’ grande comunita’ di partner, integratori e sviluppatori, che operano sulla nostra piattaforma aperta per fornire ai clienti capacita’ di controllo in tempo reale ed efficienza operativa. Crediamo che grandi collaboratori e partner rendano Schneider una grande azienda e che il nostro impegno per l’innovazione, la diversita’ e la sostenibilita’ permetta di realizzare per tutti, ovunque e in ogni momento la nostra promessa: Life Is On. www.se.com/it

