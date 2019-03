Per arruolarsi nella Guardia Svizzera basta un clic

Il sito dell’esercito piu’ piccolo del mondo si rifa’ il look e semplifica le procedure

Citta’ del Vaticano, 12 mar. (AdnKronos) – D’ora in poi per fare la richiesta di arruolamento nella Guardia Svizzera Pontificia bastera’ un clic. E’ il risultato del restyling del nuovo sito web dell’esercito piu’ piccolo del mondo in virtu’ del quale le aspiranti guardie potranno scaricare direttamente dal sito i moduli per fare la richiesta di arruolamento.”Dopo tanti anni – spiega la Guardia Svizzera – si e’ reso necessario aggiornare tecnicamente il nostro sito internet per essere al passo con i tempi. Spiccano in particolar modo la visualizzazione molto chiara e i comandi intuitivi. Il modo semplice per scaricare i moduli digitalizzati da parte delle future Guardie Svizzere e’ un’innovazione importante”.

Il nuovo sito unisce la Guardia Svizzera attiva, le ex-guardie svizzere, la fondazione per la Guardia e la fondazione per la nuova caserma. Sono inoltre disponibili i contenuti della rivista ‘Messaggero’ riguardanti la Guardia Svizzera e le fondazioni. Anche le operazioni di donazione sono state semplificate. Con pochi clic possono essere sostenute la fondazione della Guardia Svizzera e/o la fondazione della caserma.

(Adnkronos)