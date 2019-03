Noleggio auto Venezia aeroporto: il servizio completo e conveniente

Noleggio auto a Venezia aeroporto: il servizio più completo e conveniente

Il modo migliore per visitare Venezia e dintorni? Un’auto a noleggio, meglio ancora se low cost. Ebbene sì: se la città più romantica al mondo si visita rigorosamente a piedi – o in battello –, intorno alla Laguna c’è un autentico paradiso turistico ricco di attrattive per tutti: sportivi, amanti dell’arte e ogni altra tipologia di viaggiatore. Dalle Dolomiti alle Ville palladiane, l’autonoleggio a Venezia aeroporto è in assoluto la soluzione più comoda per godersi le bellezze del Veneto e non solo.

Venezia Marco Polo: noleggio tradizionale o ‘smart’

Tra le formule più convenienti e innovative per il noleggio auto all’aeroporto di Venezia ci sono quelle proposte da Locauto, compagnia che si distingue non solo per le interessanti tariffe low cost, ma anche per i servizi esclusivi. Pensiamo soprattutto al noleggio digitale full self service: una formula che sposa i vantaggi del car sharing all’affidabilità del noleggio di tipo tradizionale.

Chi coglie questa opportunità, infatti, può gestire la propria mobilità nel modo più flessibile: in completa autonomia, H 24 e con formula di prenotazione last minute.

Locauto Rent a Venezia: come organizzare il noleggio

Una volta atterrati allo scalo Marco Polo, per raggiungere l’area Rent a Car basta seguire le indicazioni presenti fuori dal terminal e seguire il percorso pedonale con pensilina coperta. In pochi minuti si giunge così al Multipiano Parking 1, dove attende l’ufficio di noleggio comodamente raggiungibile tramite gli ascensori che conducono al terzo piano. Nelle immediate vicinanze si trova anche il parcheggio, dove è possibile ritirare la vettura via app o con l’aiuto dello staff, in base alla formula prescelta.

Alla fine della vacanza, o di ritorno dalla trasferta basterà dirigersi verso l’area aeroportuale e a questo punto seguire le indicazioni “Car Rental Return” per raggiungere nuovamente il Multipiano Parking, ritirare il ticket e riconsegnare la vettura.

I vantaggi della prenotazione online

Con Locauto, pianificare il noleggio di una macchina all’aeroporto di Venezia è un’operazione semplicissima. Una volta fissata la data di arrivo è sufficiente accedere al motore di prenotazione per verificare la disponibilità delle vetture e selezionare in pochi minuti le proprie preferenze: dal tipo di copertura assicurativa, all’affitto del navigatore satellitare, spaziando per tutte le opzioni di proprio interesse (ad esempio, la riconsegna dell’auto in un’altra città).

Le tariffe web sono tra le più competitive, con speciali promozioni come il secondo guidatore gratuito: chi approfitta di questa offerta può condividere il piacere di guida con il proprio compagno di viaggio, alternandosi a piacimento al volante. Le condizioni di noleggio, inoltre, sono chiare, dettagliate e trasparenti. Un vantaggio da non sottovalutare: farsi un’idea completa dei costi è cosa tutt’altro che scontata, specie per chi ha poco tempo da dedicare all’organizzazione di un viaggio o di una trasferta last minute.

Perché scegliere Locauto per il noleggio a Venezia

Il noleggio è ancora più semplice per chi sceglie la formula full self service: non solo la prenotazione può essere fatta online, ma il ritiro stesso della vettura può essere gestito semplicemente con l’aiuto del proprio smartphone. La app dedicata, infatti, è in grado di comunicare con la centralina della vettura e di attivare l’apertura con un semplice touch.

Anche chi sceglie l’autonoleggio di tipo tradizionale ha la possibilità di organizzare i propri spostamenti in modo flessibile. Tra i servizi disponibili all’aeroporto Marco Polo, infatti, c’è la prenotazione fuori orario: in caso di ritardi, la serenità è garantita perché l’auto può essere ritirata fino a 90 minuti dopo la chiusura degli sportelli. All’occorrenza, anche la riconsegna della vettura può essere effettuata quando gli uffici sono chiusi, grazie all’apposito servizio gratuito messo a disposizione da Locauto.