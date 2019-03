LABORATORI DIDATTICI, INCONTRI CULTURALI E CONVEGNI. LE DONNE DI COLDIRETTI BELLUNO PROTAGONISTE AD AGRIMONT

12 marzo 2019 – Nello spazio di Coldiretti allestito per la 40^edizione di Agrimont sono attese scolaresche, professori, scrittori e consumatori. Lo rende noto la sezione provinciale di Donne Impresa guidata da Chiara Bortolas, anche vice presidente nazionale delle agricoltori venete. “Sono le imprenditrici agricole le protagoniste dell’animazione didattica organizzata sia sabato 16 marzo che il successivo 23 – spiega Bortolas – accoglieremo gli alunni delle scuole elementari, accompagnati dagli insegnati o dai genitori, per spiegare i segreti dell’orto. Si tratta di un’anticipazione dell’attività svolta presso gli istituti della provincia in collaborazione con l’Usl locale – continua Bortolas – Il tema dell’alimentazione dell’infanzia sta molto a cuore alle agricoltrici ed è il centro del progetto di educazione alla Campagna Amica promosso in tutta Italia che coinvolge a livello regionale circa 10mila bambini”.

Oltre al convegno inaugurale che vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale Ettore Prandini sul tema delle politiche per la montagna, il movimento femminile bellunese è promotore Domenica 17 alle ore 15.30 della presentazione del libro di Gianandrea Mencini dal titolo “Vivere in pendenza” Edizioni Supernova una raccolta di testimonianze di giovani agricoltori che hanno scelto di praticare un’agricoltura eroica. Dalle pagine usciranno dal vivo i personaggi incontrati dallo scrittore: dal viticoltore d’alta quota al pastore errante, dall’allevatore all’operatore agrituristico la conversazione traccerà uno spaccato di vita che seppur faticosa è un elemento di sicurezza per il territorio e del benessere della collettività.

“Tenendo sempre alta l’attenzione sulla stagionalità, l’etichettatura ogni giorno sarà un’occasione di confronto con la gente – commenta Bortolas – che condivide operazioni di interesse comune come #stopciboanonimo e #comprabellunese per sostenere le imprese colpite dal fortunale dello scorso ottobre”.

Domenica 24 alle ore 14.30 in collaborazione con il Centro Consorzi la forza rosa di Coldiretti torna a parlare di transumanza del suo valore culturale e di aggregazione sociale . “Un testo di legge è depositato a Venezia in Palazzo Ferro Fini sede del Consiglio – precisa Bortolas – il provvedimento è ispirato proprio dalle ragazze pastore e dalle malgare che perpetuano questo rito tra tradizione e nuova urbanizzazione. Servono regole moderne e la designazione delle vie dei pascoli per praticare le demonticazione affinché diventi attrattiva turistica oltre che una consuetudine. Il riconoscimento di patrimonio immateriale da parte dell’Unesco apre una riflessione – conclude Bortolas – sul diritto privato, gli usi civici e la fruizione del paesaggio da parte di amministrazioni pubbliche e dei singoli cittadini”.

(Coldiretti Veneto)