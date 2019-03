La storia dell’azienda Warca Rulli

(Milano, 12 Marzo 2019 ) – Milano, 12 Marzo 2019 – Da decenni gomma e plastica sono tra i materiali piu’ utilizzati per far fronte a necessita’ industriali in molti settori tra cui agricoltura, tipografie, cartotecnica, legatoria e dopo stampa, vetro, conciario e calzaturifici, legno, tessile, consiario, alimentare e siderurgico.

In particolare i rulli in gomma sono strumenti indispensabili, in quanto consentono di spostare e movimentare, oppure essere la base rotante di spazzole per la lucidatura di pelle, acciai e altri materiali.

Sono chiamati rulli in gomma, ma in realta’ nella maggior parte dei casi si tratta di rulli in metallo, o altro materiale, rivestiti in gomma poliuretanica, gomma sintetica o silicone.

I rulli sono prodotti ottimizzando le proprieta’ della specifica mescola rispettando i parametri di durezza, stabilita’ dimensionale, durata, resistenza ai solventi chimici, abrasione e calore.

Nel 1955, dal talento e l’ingegno di due artigiani, nasce a Padova Warca Rulli.

Con gli anni le sempre piu’ complesse esigenze industriali dei clienti, hanno spinto l’azienda a studiare le proprieta’ della gomma e delle sue possibili mescole conducendola verso il perfezionamento delle tecniche di produzione e la diversificazione dei materiali. Si e’ quindi iniziato a utilizzare anche la gomma sintetica e il silicone, a ideare nuove tecniche di produzione e servirsi di nuovi supporti.

Ma e’ nel 2009 che avviene la svolta, quando l’Ing. Mazzucato, giovanissimo imprenditore, a termine dei suoi studi e dopo alcune precedenti esperienze, decide di mettersi in prima linea e rilevare un’attivita’ di due piccoli artigiani senza potenziali successori e, sapendo far tesoro dell’esperienza pluridecennale precedente, la fa evolvere, promuovendo nuove proposte tecniche.

Partendo dalle fondamenta del prodotto, frutto del know-how che l’azienda aveva costruito nei decenni precedenti, l’Ing. Mazzucato riesce a studiare e cogliere peculiarita’ e potenzialita’; inizialmente l’azienda seguiva il solo settore grafico e riusciva a realizzare manufatti di piccole dimensioni e con un numero limitato di tipologie di materiali.

La continua ricerca e prova di materiali innovativi ha permesso di raggiungere nuovi settori merceologici; con l’acquisizione della tecnologia per colare il poliuretano Warca Rulli s.r.l. puo’ oggi offrire ai suoi clienti la completezza dei materiali da rivestimento cilindri.

Idee giovani e dinamiche e l’esperienza acquisita nel passato, unitamente al supporto di partner dell’industria chimica di fama mondiale, hanno permesso a Warca Rulli di implementare le competenze necessarie a sviluppare prodotti sempre piu’ performanti, al servizio delle piu’ complesse esigenze industriali.

Approfondimenti

Sito per maggiori informazioni: https://italianrubberroller.com/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)