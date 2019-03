La minaccia della Brexit, le decisioni della BCE e la recessione tecnica nella prossima puntata di Market Star su Le Fonti TV

(Milano, 12 marzo 2019) – In occasione della Festa della Donna, nella prossima puntata di Market Star, in onda in diretta il 13 marzo alle ore 10.00, Manuela Donghi e Sara Silano (Morningstar) commenteranno le ultime analisi sulla presenza delle donne nelle posizioni manageriali.

Milano, 12 marzo 2019 – Torna l’appuntamento con Market Star, il format originale di Le Fonti TV in collaborazione con Morningstar. Nella prossima puntata, in onda il 13 marzo alle ore 10.00 in diretta dagli studi televisivi, Manuela Donghi e Sara Silano faranno il consueto punto mensile sulle dinamiche dei mercati.

Nella prima parte della puntata verra’ effettuata una overview dei mercati, focalizzandosi in particolare sul mese di febbraio, costellato da diversi rialzi sui principali mercati azionari. Si parlera’ di quanto emerso dalla recente riunione del 7 marzo, dove la BCE ha mostrato un atteggiamento ancora piu’ accomodante, indagando le ragioni di tale comportamento. Non mancheranno approfondimenti sulla recessione tecnica che l’Italia sta vivendo e il conseguente impatto sulle politiche monetarie, fiscali ed economiche. Tra i temi toccati non potra’ naturalmente mancare la Brexit e la nefasta prospettiva di un’uscita senza accordi che, con l’avvicinarsi del 29 marzo, sembra incombere sempre di piu’.

La seconda parte della trasmissione sara’ incentrata sulle strategie d’investimento, dove peculiare attenzione sara’ prestata all’esplosione dell’offerta di strategie alternative che hanno fatto seguito alla crisi finanziaria. Quali sono i fattori critici del boom delle strategie alternative? Cosa devono tenere in considerazione gli investitori quando le scelgono? Le varie opzioni saranno vagliate e sviscerate all’interno del programma, al fine di fornire agli investitori il quadro piu’ dettagliato e completo possibile.

Il format e’ diventato ormai un appuntamento importante all’interno del palinsesto di Le Fonti TV. Durante la puntata vengono analizzati i diversi mercati internazionali, cercando di offrire un’interpretazione puntuale e dando evidenza dei possibili scenari alla luce dei cambiamenti geopolitici mondiali. Un format televisivo con contenuti di alto valore aggiunto, che in poco tempo e’ riuscito a diventare un importante riferimento per la comunita’ dell’asset management.

L’importante collaborazione tra Le Fonti TV e Morningstar risponde al sempre piu’ importante bisogno per professionisti ed investitori di essere informati ed avere una chiara visione di insieme e una interpretazione imparziale e corretta dei mercati finanziari.

Le Fonti TV

Le Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

Per informazioni:

Ufficio [email protected] +39 02 87386306Sito Web: www.lefonti.tvFB: @LeFontiGroupTwitter: @LeFonti_GroupLinkedin: https://www.linkedin.com/company/299661/

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)