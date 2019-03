Prepariamoci alla più importante partita della stagione!

La partita dei Quarti di Finale playoff scudetto!

Unisciti all’esclusivo “Kioene Green Club”

Coloriamo di verde la Kioene Arena!

Partiamo da DOMENICA 24 MARZO nel match Kioene Padova – Top Volley Latina

#1 Indossa la Kioene Green T-shirt!

(Se non hai ancora la Kioene Green T-shirt… DON’T PANIC! Puoi acquistarla ad un prezzo promo di 6€)

#2 SOLO per chi ACQUISTA la Kioene Green T-shirt:

– 1 confezione di caffè 100% arabica offerta da Caffeine

– 1 buono caffè in omaggio da utilizzare da Caffeine, locale partner di Kioene Padova

#3 per chi indossa la Kioene Green T-shirt:

– 1 aperitivo omaggio al Kioene Green Corner

– 1 biglietto per partecipare all’estrazione di una cena offerta da Galloway Padova per 2 persone assieme a Marco Volpato

#4 Esclusivamente per chi indossa la Green T-shirt:

– foto di gruppo sottorete al termine del match assieme alla squadra!