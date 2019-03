Irama a Padova, spostato il concerto di marzo: si terra il 29 giugno all’Arena Live

12 Marzo 2019

Grandissimo successo di pubblico per IRAMAe il suo “#GIOVANIPERSEMPRE TOUR”: il concerto previsto al Gran Teatro Geox di Padova venerdì 16 marzo 2019 si sposta in una venue più grande e viene posticipato, unendosi agli appuntamenti estivi da poco annunciati. Il giovane cantautore arriverà in città, sul palco dell’Arena Live, sabato 29 giugno 2019. I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi si aprono oggi le vendite per il nuovo appuntamento.

IRAMA, amatissimo dal pubblico, continua a consolidare l’anno ricco di successi e ottiene la certificazioneplatino per il suo singolo Bella e rovinata. Il brano conta 17,3 milioni di stream su Spotify ed è accompagnato dal videoclip, ideato dai Boyz in the Hood, al secolo Lorenzo Galli e Felipe Coinceicao, in cui protagonista è l’amore nella sua completezza, un sentimento reale che va oltre tutte le difficoltà, con due ragazzi che vogliono viversi nonostante tutto ciò che gli sta intorno.

