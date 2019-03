Hello Mom, I love you – THOMAS SABO celebra la Festa della Mamma 2019 con idee regalo meravigliose come il paradiso

– Grazie mamma! Per la Festa della Mamma 2019, THOMAS SABO presenta una gamma preziosa di proposte paradisiache: un intrigante scrigno di emozioni, pieno di creazioni iconiche dal sapore tropicale, dediche personali e romantici Charms.

THOMAS SABO invita a osare combinazioni uniche ed esprimere cosi’ la propria individualita’. Le novita’ della collezione, tutte lavorate a mano, invogliano a intraprendere un viaggio alla scoperta di colori, forme e stili diversi per regalare alla propria mamma dei gioielli che sembrano arrivati dal paradiso. Pezzi must-have sono gli scintillanti e minuziosissimi ciondoli portafortuna a forma di libellula e uno splendido albero della vita tropicale, esortazione ad apprezzare le meraviglie offerte dalla vita, cosi’ come un’interminabile gamma di Charms, alcuni anche personalizzabili con un’incisione, che le dimostreranno quant’e’ unica.

A partire da un determinato importo di acquisto THOMAS SABO omaggera’ una piccola sorpresa, come ad esempio la fragranza Charm Club Hello, perfettamente in linea con lo slogan della campagna “Hello Mom, I love you”.

La promozione per la Festa della Mamma e’ valida in tutti i rivenditori autorizzati THOMAS SABO, presso partner selezionati oltre che nello store online http://www.thomassabo.com.*

*Su mercati selezionati.

Validita’ della promozione:

Gran Bretagna, Irlanda: 21.03. – 31.03.2019 Ungheria, Spagna, Portogallo, Lituania: 25.04 – 05.05.2019Asia, USA, Canada, Australia, Sudafrica: 02.05. – 12.05.2019 Europa (tranne le eccezioni citate): 02.05. – 12.05.2019 Francia, Svezia: 16.05. – 26.05.2019

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO e’ un’azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell’orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l’azienda e’ presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.800 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO da’ lavoro a circa 500 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali cosi’ come con le principali compagnie aeree.

Press contact

THOMAS SABO GmbH & Co. KG Felizia Kindermann Head of International & Corporate PR +49912397150[email protected]

