Accoltello’ figlio Ventura, potra’ andare in comunita’

L’avvocato all’Adnkronos: “In futuro possibile incontro con parte lesa”



Roma, 12 mar. (AdnKronos) (di Chiara Moretti) – “Il mio assistito e’ ai domiciliari a casa della compagna, ma e’ stato autorizzato ad andare in comunita’ Kayros di Vimodrone di Don Claudio Burgio per svolgere attivita’ di volontariato con effetto rieducativo”. A dirlo all’Adnkronos e’ Robert Ranieli, legale di Davide Caddeo, il trentenne condannato a 9 anni per aver accoltellato a luglio Niccolo’ Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Il giovane “potra’ andare anche a un Sert privato per i suoi problemi, oltre alla comunita’”. “Ci potrebbe essere in futuro anche un incontro con la parte lesa, Niccolo’ Bettarini, per dialogare – conclude il legale -, nell’ambito di un programma terapeutico abbiamo anche ipotizzato questa possibilita’. L’ho fatto presente nell’istanza al gip Guido Salvini”.

