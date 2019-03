Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova insieme ad Acli provinciale, Agesci (Colle mare e Brenta), Azione cattolica diocesana, Noi Associazione, CSI Padova, Cism, Usmi e Conferenza italiana degli istituti secolari per parlare di Europa e capire cos’è e come funziona l’Unione Europea, in vista delle prossime elezioni di domenica 26 maggio.

Ecco allora un cartellone di quattro appuntamenti, tre zonali, con il dottore di ricerca in Diritto costituzionale e collaboratore della rivista Aggiornamenti Sociali, Alessandro Simonato e uno a Padova con Gianni Borsa, giornalista corrispondenza dell’agenzia Sir da Bruxelles/Strasburgo ed esperto in tematiche europee.

I tre incontri VOTO EUROPA – Cos’è e come funziona l’Unione Europea in dialogo con Alessandro Simonato sono in programma:

lunedì 11 marzo, alle ore 20.45 , nel teatro parrocchiale di Santa Giustina in Colle (Pd), piazza Martiri 16

, nel teatro parrocchiale di (Pd), piazza Martiri 16 lunedì 25 marzo, alle ore 20.45 , nell’aula magna delle Opere parrocchiali di Thiene (Vi), via San Francesco 4

, nell’aula magna delle Opere parrocchiali di via San Francesco 4 lunedì 1 aprile, alle ore 20.45, nel teatro comunale Goldoni di Bagnoli (Pd), piazza Unità d’Italia 1

Mentre il dialogo con il giornalista Gianni Borsa – L’Europa in primo piano – è in programma: lunedì 29 aprile alle ore 20.45, al teatro Don Bosco di via San Camillo de’ Lellis a Padova.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

fonte: ufficio stampa della diocesi di Padova

(Diocesi di Padova)