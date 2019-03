Spari in piazza a La Spezia, un morto

L’uomo e’ stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in piazzale Ferro



Genova, 11 mar. (AdnKronos) – Un uomo e’ morto raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in piazzale Ferro a La Spezia. E’ successo oggi intorno alle 13, sul posto la polizia e il 118 che ha cercato invano di rianimare l’uomo, che poi e’ deceduto sul posto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: secondo le prime ricostruzioni, in direzione dell’uomo, che si trovava insieme ad alcuni familiari, sarebbero stati esplosi diversi colpi da un assalitore armato, che poi e’ riuscito a fuggire in auto. Le indagini sono affidate alla polizia.

(Adnkronos)