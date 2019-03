Selezione per la partecipazione dei ristoratori padovani al Salone dei Sapori

L’associazione Veneto Suoni e Sapori, per la manifestazione “Il Salone dei Sapori”, intende identificare, tramite una selezione aperta, alcuni ristoranti di Padova che possano essere idonei a partecipare alla manifestazione.

I ristoratori selezionati parteciperanno a “Il Salone dei Sapori”, somministrando i prodotti del territorio trasformati in “cicchetti”, nella serata di sabato 11 maggio e in tutta la giornata di domenica 12 maggio 2019, in piazza dei Frutti.

Le candidature devono essere inviate, entro il 15 marzo 2019, all’indirizzo email [email protected]

I dettagli per partecipare sono disponibili nel sito de Il Salone dei Sapori.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

