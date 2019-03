Il cleaning professionale non conosce crisi: il caso Yes Clean

(Milano, 11 marzo 2019) – Un’azienda etica, sostenibile e all’avanguardia, che riesce a coprire a tutto tondo i bisogni dei propri clienti grazie alla stretta collaborazione con partner di fiducia

Milano, 11 marzo 2019 – Dal 2008 a oggi si e’ sentito spesso parlare di crisi, sia in ambito nazionale che internazionale, riguardo a un po’ tutti i settori: un trend che ad oggi, pero’, non sta intaccando il comparto del cleaning professionale. Settore che, anzi, ha visto il proprio fatturato globale alzarsi del 6% in Italia, per un totale di oltre 824 milioni di euro (come riporta l’indagine relativa al 2017 di AfidampFAB, l’Associazione Fabbricanti Italiani Macchine).

Tra le eccellenze italiane del comparto si posiziona Yes Clean S.r.l., azienda nata nel 2017 dall’idea e dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultraventennale esperienza lavorativa nell’ambito in questione.

Obiettivo fondamentale di Yes Clean e’ quello di erogare i servizi oggetto dello scopo sociale in modo assolutamente professionale, garantendo al cliente un alto livello di prestazioni derivanti dal know-how del suo Amministratore, in primis, e dei propri stretti collaboratori, cercando di crescere in modo omogeneo e costante, avendo ben chiaro come obiettivo di business l’attenzione all’eticita’ e alla sostenibilita’ del servizio proposto.

Integrando le proprie peculiarita’ con quelle dei suoi stretti collaboratori, l’azienda mette a disposizione la propria professionalita’ per quel particolare tipo di clientela attenta all’innovazione e, allo stesso tempo, al contenimento dei costi, senza rinunciare a qualita’, sicurezza e serieta’.

Pulizia non solo nel lavoro, ma come filosofia

Yes Clean si pone l’obiettivo di crescere in modo omogeneo e costante, puntando fortemente anche all’eticita’ e alla sostenibilita’ della propria attivita’.

“Per la nostra azienda pulizia non e’ un concetto solo legato all’ambito lavorativo, ma una vera e propria filosofia che seguiamo, per questo siamo fortemente impegnati a fornire un nostro servizio che sia sostenibile e, soprattutto, etico. Per questo prestiamo particolare attenzione alla fase di selezione del nostro personale, cercando, per quanto possibile, di dare lavoro a chi ne abbia reale bisogno e che viva condizioni di poverta’ o di necessita’” ha affermato Giovanna Alfano, Fondatrice e Amministratore Unico di Yes Clean.

L’azienda applica, inoltre, un CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di categoria, pulizie e multiservizi, ai propri dipendenti, nel quale vengono rispettate tutte quelle voci – successivamente contemplate in busta paga – che permettono la regolare retribuzione oraria di ore ordinarie di assunzione, eventuali ore straordinarie regolarmente retribuite alla percentuale di legge, 13ma e 14ma mensilita’, ferie, permessi e contributi.

Una realta’ a tutto tondo: pulizie, ma non solo

Grazie alla collaborazione con partner di fiducia, le attivita’ di Yes Clean non si fermano solo a quelle di pulizia. L’azienda e’, infatti, fornitrice anche di unampio portafoglio di servizi, quali: gestione della reception e dei centralini, portierato, guardiania non armata, piccola manutenzione, servizi di posta interna ed esterna, gestione della segreteria di direzione, assistenza al management e servizi di hostess e steward.

“Con Yes Clean abbiamo unito professionalita’, serieta’ e innovazione che ci permettono di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in piu’ settori, dalla pulizia alla reception, dal facchinaggio alla piccola manutenzione e, tramite nostri partner di fiducia, garantiamo tutti quei servizi che a oggi le aziende tendono ad esternalizzare a 360 , ponendoci sul mercato con attenzione a tariffe dedicate e prestando un servizio consono a rappresentare in tutte le sue forme il committente” ha commentato Giovanna Alfano.

Sempre aggiornati con l’applicazione di Yes Clean

L’azienda e’ attenta a fornire un servizio che sia non solo ottimale, ma anche all’avanguardia: per questo motivo e’ previsto il lancio dell’applicazione di Yes Clean nel prossimo futuro (a oggi in via sperimentazione).

L’applicazione permettera’ di sfruttare nuove metodologie per il monitoraggio a distanza, permettendo un’accurata gestione e controllo delle registrazioni del personale (entrata/uscita) e dello stato di progressione del servizio.

L’operatore che si rechera’ presso la sede indicata dal cliente avra’, infatti, a disposizione uno smartphone con il quale potra’, ad esempio, fotografare lo stato delle stanze pre e post pulizia, selezionando, tra i campiu’ disponibili nell’applicazione, di volta in volta quelli svolti, permettendo cosi’ al cliente di capire cosa gia’ sia stato fatto o meno.

Giovanna Alfano Fondatrice e Amministratore Unico

YesClean Nata nel 2017, Yes Clean S.r.l. deriva dal desiderio di Giovanna Alfano, manager con ultradecennale esperienza nel settore dei servizi alle imprese, di poter mettere le proprie conoscenze a disposizione di quella clientela attenta a professionalita’ e serieta’ senza rinunciare al contenimento dei costi.

