il bilancio del piano di Accoglienza invernale del Comune di Padova

Il piano di Accoglienza invernale per le persone senza fissa dimora si e’ concluso lo scorso 28 febbraio.

Il piano, coordinato dal Comune, e’ stato reso possibile grazie alla collaborazione di diverse realta’ del privato sociale (cooperativa sociale Coges Don Milani, cooperativa sociale Cosep, cooperativa sociale Citta’ Solare, Croce Rossa Italiana di Padova, Associazione Sant’Egidio, Ronda della Solidarieta’, Noi Sulla Strada, Papa Giovanni XXIIIedeg;, Cisom Padova; Guardian Angels, Associazione Elisabetta D’Ungheria), parrocchie (Altichiero, Voltabarozzo, San Benedetto) e Caritas Diocesana che, a partire dal 4 febbraio e in collaborazione con due nuove parrocchie (Santa Maria Assunta e Sant’Ignazio), ha offerto la disponibilita’ di altri 15 posti letto.

Fino al 31 gennaio il Tempio della Pace anche quest’anno ha offerto 20 posti, garantendo una pronta risposta ai bisogni delle persone non afferenti ai servizi.

Complessivamente il piano di Accoglienza Invernale ha messo a disposizione 193 posti.

Le parrocchie di Altichiero, San Benedetto e Santa Maria Assunta, hanno dato disponibilita’ a prorogare l’accoglienza dei loro ospiti fino al 15 marzo e le persone in stato di bisogno sono invitate a tutt’oggi a chiedere informazioni e aiuto presso la sede del settore Servizi Sociali (via del Carmine 13) nelle mattine di martedi e venerdi (8.30-10.30).

Rimane attivo nello sportello di Casetta Borgomagno (nei pressi della stazione ferroviaria) il servizio educativo diurno dal lunedi al sabato dalle 13.30 alle 15.30 e il servizio informazione, docce e toilettes dalle 15.30 alle 17.30 sempre dal lunedi al sabato.

“Con la regia dell’Amministrazione e la collaborazione di tante realta’ cittadine si e’ attivato un piano che ha cercato di dare risposte ai bisogni di persone che vivono una condizione particolarmente difficile – spiega l’assessora al Sociale, Marta Nalin – Ringrazio associazioni, cooperative e parrocchie che si sono attivate dimostrando capacita’ di lavorare in rete. L’accoglienza invernale, oltre a rispondere a bisogni immediati, offre la possibilita’ ai Servizi Sociali di un aggancio relazionale e l’avvio di colloqui motivazionali e di approfondimento con le persone per la costruzione di un percorso di reinserimento”

Tutte le persone accolte nelle diverse strutture hanno prima effettuato visite mediche e accertamenti sanitari nella struttura di Alta Specializzazione per l’Immigrazione dell’Ulss 6, che da novembre 2018 a febbraio 2019 ha visitato un totale di circa 158 persone senza dimora.

Nelle strutture ha operato anche il dipartimento per le Dipendenze attraverso delle visite bisettimanali.

Le unita’ di strada attive sul territorio sono otto, una che fa capo ai Servizi Sociali del Comune e sette attivate dal volontariato, che hanno monitorato il territorio della citta’ e che attraverso le loro uscite serali hanno distribuito viveri e coperte, offerto un sostegno e hanno accompagnamento le persone presso la strutture attive per la loro pronta accoglienza (alcune di queste unita’ proseguono il loro lavoro anche in questi mesi).

Lo sportello allestito a Casetta Borgomagno ha accolto 143 persone dal 3 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Contemporaneamente i Servizi Sociali hanno iniziato un lavoro di rete per la presa in carico delle persone maggiormente vulnerabili al fine di garantire loro assistenza anche dopo il termine dell’Accoglienza Invernale.

Sempre nei locali di Casetta Borgomagno e’ stata effettuata anche la distribuzione della prima tranche di beni destinati alle persone senza dimora iniziata lo scorso 22 gennaio e prevista dal progetto regionale “DOM. Veneto Modelllo Housing first Regione Veneto” sul tema della grave emarginazione adulta con il supporto della Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora), nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Inclusione – Fondo europeo di aiuti agli indigenti.

L’obiettivo e’ rispondere in modo innovativo alle necessita’ e ai bisogni delle persone che vivono in situazioni di marginalita’ estrema, anche attraverso nuovi modelli socio-educativi di intervento e sostenere il loro inserimento/reinserimento nel tessuto relazionale, sociale ed economico. Nell’ambito del progetto sono previste misure di accompagnamento tra le quali interventi a bassa soglia per la soddisfazione dei bisogni immediati attraverso la distribuzione di beni di prima necessita’ (kit di emergenza, prodotti per l’igiene personale, coperte, sacchi a pelo invernali ed estivi, calzature, zaini, brandineehellip;).

L’equipe multidisciplinare che ha preso parte attiva nell’attivita’ di distribuzione, ha potuto incontrare le persone senza dimora in vista anche di un possibile inserimento negli appartamenti del progetto Housing First/Housing Led.

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

http://www.padovanet.it/notizia/20190308/comunicato-stampa-il-bilancio-del-piano-di-accoglienza-invernale-del-comune-di