Community dance per la Giornata mondiale della salute

Esprimersi con i propri corpi in un contesto artistico che aiuta a sviluppare le abilita’ cinestetiche, la creativita’ e accresce il benessere fisico e mentale: e’ quel che fa la community dance, l’attivita’ scelta dal Comune di Padova nell’ambito della Rete delle Citta’ Sane per festeggiare la Giornata mondiale della salute’ che quest’anno l’Organizzazione mondiale della Sanita’ ha voluto dedicare al “movimento”.

Le iscrizioni ai laboratori (gratuiti) sono aperte a tutte le persone, di ogni eta’ e in ogni forma fisica, che vorranno sperimentare questa attivita’ che fa bene al fisico e alla mente e preparare la performance che si svolgera’ il 7 aprile davanti a Palazzo Moroni, durante il festival dedicato alla Global Health e in contemporanea con altre manifestazioni di diverso tipo ma sempre legate al movimento e alla salute che si svolgeranno in tutta Italia nelle citta’ aderenti alla Rete delle Citta’ Sane.

“L’attivita’ fisica – sottolinea Silvia Giralucci, consigliera comunale con delega alle Citta’ Sane – fa bene alle persone di ogni eta’: nei bambini promuove uno sviluppo fisico armonico e favorisce la socializzazione mentre negli adulti diminuisce il rischio di malattie croniche e migliora la salute mentale. Per gli anziani i benefici riguardano l’autonomia funzionale, la diminuzione del rischio di cadute e di fratture e la protezione dalle malattie correlate all’invecchiamento. Sul piano dello sviluppo sostenibile promuovere modalita’ attive di spostamento come camminare, andare in bicicletta e utilizzare il trasporto pubblico, puo’ ridurre l’inquinamento dell’aria e le emissioni dei gas serra, noti anche per avere effetti negativi sulla salute. Le nuove tecnologie, l’urbanizzazione, gli ambienti di lavoro che favoriscono sempre di piu’ la sedentarieta’, la configurazione di paesi e citta’ centrata sull’uso dell’automobile hanno reso pero’ difficile la pratica dell’attivita’ fisica nella vita quotidiana” .

L’attivita’ di community dance sara’ curata da SpazioDanza Padova e richiedera’ un impegno di un fine settimana, sabato pomeriggio e domenica mattina (quello del 16 e 17 marzo, o quello del 23 e 24 marzo), la prova generale sabato 6 aprile e la performance domenica 7 aprile.

I laboratori si terranno in varie sedi nei quartieri della citta’: alla Guizza, a San Bellino, a Forcellini e alla Sacra Famiglia.

L’attivita’ e’ gratuita, e’ richiesto solo un contributo di 5 euro a copertura delle spese assicurative.

“Tutti, anche chi non e’ interessato alla danza, puo’ unirsi e animare questo grande evento – prosegue la consigliera Giralucci – Per farlo e’ possibile prepararsi partecipando ai laboratori gratuiti che si terranno in diversi quartieri: e’ un modo per stare bene, in compagnia, e contribuire a un buona causa” .

Le iscrizioni si raccolgono, entro il 14 aprile, online, sul sito di Padovanet: La citta’ di muove

(Tratto da: http://www.padovanet.it)

http://www.padovanet.it/notizia/20190311/comunicato-stampa-community-dance-la-giornata-mondiale-della-salute