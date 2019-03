Salvini: ‘Tav? Discussione utile al governo’

E in tv Giorgetti detta la linea: “Per fermare Torino-Lione serve passaggio parlamentare”



Milano, 10 mar. (AdnKronos) – La discussione sulla Tav “di questi giorni molto probabilmente serve al governo e al Paese, perche’ e’ chiaro che se non aprono i cantieri l’economia non riparte”. A dirlo, il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a margine della scuola politica della Lega a Milano sul dibattito sulla Tav Torino-Lione.

Salvini ha quindi spiegato che sulla Tav “c’e’ di mezzo la discussione con la Francia e con l’Unione europea e la revisione del progetto, come previsto, e quindi e’ una discussione utile per andare avanti”. E, in ogni caso, nel governo “in questi nove mesi abbiamo sempre dialogato”. A chi gli chiedeva se nel governo fosse prevalente maggioritaria una componente contro la Tav, visto che l’analisi costi-benefici e’ negativa, il vicepremier ha spiegato che “se tagli delle spese e ottieni piu’ fondi da coloro che ne hanno messi di meno, l’analisi puo’ cambiare”. La Francia “ha piu’ chilometri e vantaggi e la Ue si e’ detta gia’ disponibile ad aumentare il suo contributo”.

La posizione dei 5 Stelle sulla Tav, ha ricordato, “e’ sempre stata contraria e quella della Lega sempre favorevole e quindi la via mediana prevista dal contratto e’ una revisione dell’opera”. In ogni caso la Tav “e’ una delle centinaia di opere ferme da anni”.Ieri Salvini ha parlato con i vertici della Telt, la societa’ Italo-francese responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione. “Li ho sentiti ieri e abbiamo commentato i contenuti della lettera”, inviata dal premier Giuseppe Conte.

(Adnkronos)