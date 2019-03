Precipita aereo diretto a Nairobi, ”nessun sopravvissuto”

A bordo 157 persone. La causa e la posizione dello schianto, avvenuto 6 minuti dopo il decollo avvenuto da Addis Abeba, non sono stati ancora resi noti

Addis Abeba, 10 mar. (AdnKronos/dpa) – Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines e’ precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro etiope, esprimendo “a nome del governo e del popolo etiope”, le “piu’ sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari” che si trovavano a bordo del volo di linea della Ethiopian Airlines decollato da Addis Abeba e diretto a Nairobi. La causa e la posizione dello schianto non sono stati ancora resi noti.Il volo ET302 trasportava 157 persone delle quali 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Il Boeing 737 e’ scomparso dai radar alle 8.44 (ora locale), sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba, come confermato dall’operatore di volo della compagnia aerea, Ethiopian Airlines. Non e’ chiaro se ci siano sopravvissuti.

(Adnkronos)