La Cassazione conferma il sequestro delle quote della società Rocca di Montemassi

É stata la quinta sezione penale della Suprema Corte, presieduta dalla giudice Grazia Miccoli, a respingere il ricorso della sig.ra Silvana Zuffellato, assistita dall’avvocata Lorena Puccetti dello studio legale Ambrosetti, contro il provvedimento di sequestro della sua quota nella società Rocca di Montemassi.

L’anno scorso era stato il Tribunale di Vicenza – adito dalla sig.ra Zuffellato intestataria del 2% delle quote della Tenuta Rocca di Montemassi s.r.l. – a rigettare l’istanza di riesame del provvedimento di sequestro conservativo “nell’ambito del procedimento a carico, tra gli altri, di Gianni Zonin per i reati di aggiotaggio, falso in prospetto ed ostacolo agli organi di vigilanza, commessi nell’ambito della gestione della Banca Popolare di Vicenza.”

Una decisione che è stata recentemente confermata dalla Cassazione che ha respinto il reclamo contro il provvedimento del Tribunale berico. La misura cautelare – si legge nel provvedimento – era stata “adottata dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza a tutela delle pretese risarcitorie delle parti civili Nardini Cristina e Nardini Francesca nei confronti dello Zonin, il quale, successivamente alla consumazione dei menzionati reati, aveva ceduto i beni sequestrati alla Zuffellato, moglie dell’imputato”.



La Suprema Corte, con decisione del 15 gennaio scorso ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

