Food: in veneto nasce il marchio di qualita per la birra artigianale

Treviso, 10 mar. (AdnKronos) – Un marchio di qualita e un disciplinare per valorizzare la birra artigianale veneta. ? iniziato il percorso che potera alla realizzazione di #BirraArtigianaleDiQualita o semplicemente #BAQ, il marchio fortemente voluto dalla Categoria Birrai di Contartigianato Veneto col supporto di EBAV (Ente Bilaterale di Artigianato Veneto). Dopo la legge regionale 2016 sui birrifici artigianali e a fronte di un mercato in continua espansione, l’obiettivo e dunque quello di certificare la qualita dei birrai veneti, che potranno ottenere il riconoscimento al termine di un ‘percorso di qualita ‘, che vedra in campo diversi attori, dai birrifici ai tecnici esperti in materia.

Il disciplinare redatto per ottenere il marchio #BAQ e frutto di un lungo lavoro di studio e analisi operati dai birrai veneti per i birrai veneti. Una eccellenza, quella veneta, che registra numeri da record: In Veneto si contano ben 140 realta di cui 87 produttive con proprio impianto, capaci di offrire grande qualita e originalita.

Il mercato della birra artigianale e in continua evoluzione, un contesto economico-produttivo che ha sempre piu appeal e, proprio per questo, ha visto comparire molti piu attori rispetto a quello che il mercato stesso e pronto a ricevere. In questo contesto, aumentare la qualita del prodotto, offrire garanzia al consumatore e comunicare al meglio le caratteristiche dei birrifici indipendenti veneti e una vera e propria necessita. Ecco da qui l’esigenza nata nell’ambito della Categoria Birrai di Confartigianato Veneto di stabilire delle ‘regole comuni ‘, un disciplinare appunto. Il tutto in una Regione, il Veneto, che ha gia riconosciuto l’eccellenza dei birrifici artigianali con un’apposita legge nel 2016.

(Adnkronos)