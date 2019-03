Etiopia, il cordoglio di Sgarbi per l’assessore Tusa

“Molto competente, lo volli fortemente come mio ‘erede’ naturale”

Palermo, 10 mar. (AdnKronos) – “Sono molto dispiaciuto per la morte di Sebastiano Tusa, avevamo ancora tante cose in sospeso in Sicilia…”. Vittorio Sgarbi ha appena appreso della morte dell’archeologo Sebastiano Tusa, l’assessore ai Beni culturali della Sicilia che si trovava sull’aereo caduto in Etiopia. Dopo le dimissioni di Sgarbi da assessore ai Beni culturali, il critico d’arte chiese espressamente al governatore Musumeci di nominare come suo successore proprio Tusa, che era il direttore dell’assessorato. “Tusa era il mio erede naturale, io l’ho voluto fortemente – dice ancora Sgarbi – era una persona competente e cordiale”. “Il fatto che accada a una persona cosi’ vicina fa pensare che e’ meglio non prendere l’aereo, perche’ in un incidente automobilistico puoi cavartela, ma se cade un aereo non ti salvi”, dice Sgarbi all’Adnkronos. “Avevamo tante cose sospese…”, dice ancora Sgarbi. I due si dovevano vedere a Palermo il prossimo 18 marzo per un evento culturale. “Ora forse lo faremo lo stesso, commemorando Sebastiano”, dice.

