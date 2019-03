Cade aereo in Etiopia, ”tutti morti”: 8 italiani a bordo

Sul volo 157 persone. La causa e la posizione dello schianto, avvenuto 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba, non sono stati ancora resi noti. Tutti gli incidenti della Ethiopian Airlines

Addis Abeba, 10 mar. (AdnKronos/dpa) – Non vi e’ nessun sopravvissuto tra le 157 persone a bordo dell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato stamattina mentre era in volo tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Lo ha reso noto la televisione di Stato dell’Etiopia, citando la compagnia aerea che ha reso noto anche che a bordo vi erano passeggeri di 33 nazionalita’ diverse.

Tra questi ci sarebbero anche 8 italiani, a quanto apprende l’Adnkronos. I connazionali che volavano a bordo dell’aereo precipitato sarebbero legati a una Onlus. L’Ethiopian Airlines e’ una delle migliori compagnie africane. La linea e lo scalo sono spesso usati da italiani per raggiungere il Kenya.

A bordo del Boeing 737, precitato alle 8.44 (ora locale) sei minuti dopo il decollo dalla capitale etiope, c’erano 157 persone delle quali 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. L’ufficio del primo ministro etiope ha espresso “a nome del governo e del popolo etiope”, le “piu’ sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari” che si trovavano a bordo del volo. La causa e la posizione dello schianto non sono stati ancora resi noti. “I dati della rete ADS-B di Flightradar24 mostrano che la velocita’ verticale era instabile dopo il decollo” ha affermato l’organizzazione di rilevamento dei voli con sede in Svezia su Twitter. Il volo ET 302 ha lasciato l’aeroporto di Bole ad Addis Abeba alle 8.38 ora locale, prima di perdere il contatto con la torre di controllo pochi minuti dopo le 8.44. Si e’ schiantato vicino alla citta’ di Bishoftu, 62 chilometri a sud-est della capitale.

(Adnkronos)