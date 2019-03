Milano, brusca frenata su linea 1 della metro: 9 contusi

Milano, 9 mar. – (AdnKronos) – Sono nove i passeggeri rimasti lievemente contusi la causa di una brusca frenata di un convoglio della linea 1 della metropolitana di Milano, all’altezza della stazione di Cadorna. L’episodio e’ avvenuto oggi poco dopo le 16 e sul posto si sono recati diversi mezzi di soccorso. La linea, che era stata interrotta tra Cadorna e Pagano, e’ stata riattivata. Un incidente simile, con cinque contusi, era accaduto il 4 marzo scorso, prima delle 8 del mattino, nei pressi della stazione di M1/M2 di Loreto. “Sono in corso tutti gli approfondimenti necessari sulle cause della frenatura di sicurezza” rende noto Atm in una nota. “A nome di Atm, il direttore generale assicura che l’Azienda fara’ tutto cio’ che e’ necessario per essere d’aiuto concreto alle persone coinvolte”, concludono.

