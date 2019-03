‘Felicita’, onesta’, lealta”, desideri M5S al Villaggio Rousseau

A Milano





Milano, 9 mar. – (AdnKronos) – “Felicita’, onesta’, lealta’”; “Nessuno deve restare indietro”; “C’e’ sempre mille e una ragione per sorridere”. Sono solo alcuni dei desideri espressi dagli oltre 1800 attivisti del M5S presenti, o attesi, al Villaggio Rousseau, in corso a Milano. Pensieri ed esortazioni sono impressi su bigliettini legati con un nastro rosso a palloncini dello stesso colore che formano una grande coreografia al centro del corridoio che unisce le aree di Palazzo delle Stelline dove si stanno svolgendo gli incontri e i workshop della kermesse.

Il tema principe della due giorni pentastellata e’ l’Europa declinata in numerosi aspetti, dalla cittadinanza civica alla blockchain, dal meccanismo di formazione dei fondi europei alla scrittura di mozioni e proposte di legge, fino al funzionamento delle votazioni online sulla piattaforma Rousseau. Tuttavia sono le vicende del governo, alle prese con la Tav, a tenere banco. Tra i big del Movimento aleggia lo spettro della crisi che, secondo il sottosegretario alla presidenza Stefano Buffagni, sarebbe addirittura gia’ aperta.

Un’ipotesi che, pero’, continua ad essere scartata da Matteo Salvini che, proprio in queste stesse ore, in una zona non troppo lontana da Palazzo delle Stelline, al pranzo di beneficenza organizzato dagli Amici della Lirica in occasione del suo 46esimo compleanno, non manca di dire la sua. Pur smorzando le voci di una possibile fine anticipata della legislatura (“conto che questo governo andra’ avanti ancora a lungo”, dice), il vicepremier leghista assicura di essere “pronto a fare di tutto purche’ la Tav si faccia”. Gli scenari sono dunque tutti aperti.

(Adnkronos)