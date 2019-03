Terrorismo: Capaldo, contrabbando sigarette contribuisce a finanziamento

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – – ‘Le rotte del contrabbando di sigarette o delle armi si intersecano con altre rotte utilizzate dal terrorismo e dalla criminalita’ organizzata, in quest’ultimo caso specie con il traffico di sostanze stupefacenti. Quindi c’e’ una sovrapposizione di rotte, di attivita’ svolte dalle stesse persone. In maniera indiretta, e non come attivita’ dedicata, possiamo dire che anche il contrabbando di sigarette determina un flusso verso il finanziamento del terrorismo o gruppi appartamenti all’Isis – . Lo ha detto all’Adnkronos Giancarlo Capaldo, presidente dell’Osservatorio sul Terrorismo Internazionale della Fondazione Icsa, a margine del convegno, che si sta svolgendo alla Camera, di presentazione del Rapporto di ricerca Terrorismo, criminalita’ e contrabbando’.

Secondo Capaldo e’ difficile produrre delle cifre precise sul livello di finanziamento, ‘in quanto attivita’ appunto indiretta. Quello che abbiamo constatato – aggiunge- e’ che lo Stato islamico ha dovuto acquisire tutta una serie di risorse che di solito prelevava da altre attivita’ come il contrabbando di petrolio – . Capaldo e’ convinto che l’alleanza tra pubblico e privato sia utile nella lotta al terrorismo ‘perche’ il fenomeno per essere compreso non necessita solo di attivita’ di polizia o di coinvolgimento militare sul terreno, ma di una valutazione di tipo storico e geopolitico con una prospettiva strategica essenziale per capire dove stiamo andando – .

Il rapporto, realizzato dalla Fondazione Icsa con il contributo di PMI Impact, programma di Philip Morris International volto a finanziare progetti per il contrasto del commercio illegale e dei crimini collegati, parte dall’analisi delle principali dinamiche e strategie del binomio al-Qaeda-Isis in Medio Oriente, Africa ed Europa ed esplora il nesso tra i ricavi provenienti da diverse tipologie di traffico criminale – tra i quali il contrabbando di beni come le sigarette – ed il finanziamento del terrorismo jihadista nelle sue molteplici forme ed attivita’.

(Adnkronos)