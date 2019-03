Dopo il successo della prima conferenza sul Parco delle Mura e delle Acque del Veneto Centrale, proseguono gli appuntamenti: venerdì 8 marzo alle ore 17 in Sala Anziani, Comune di Padova, si terrà l’incontro su “Mobilità dolce e itinerari ciclabili”.

“Le giornate di studio – ha sottolineato il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo – sono occasioni di incontro e approfondimento su progetti che portano alla luce le grandi potenzialità turistiche del territorio. Per questo stiamo lavorando per costruire una rete e mettere insieme i soggetti che potrebbero dare un aiuto notevole a creare in questa zona del Veneto un forte indotto economico, attrattore turistico che potrebbe portare anche sviluppo dell’occupazione”.

I relatori saranno: A. Nicolello Rossi, che parlerà di percorsi urbani e BiciPolitana attorno alle mura, A. Ferraresso interverrà sulla situazione delle piste ciclabili del Veneto centrale, M. Condotta sugli itinerari verdi e hub del Parco delle Mura, A. De Biasio sulle ciclabili alpine e A. Marescotti del Comune di Padova sul piano della ciclabilità di Padova.

Ingresso libero.

Info su www.muradipadova.it.

– Programma conferenze

(Provincia di Padova)