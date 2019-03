NOI Techpark di Bolzano: una visita alla Rete per l’innovazione

Il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui ha partecipato alla visita organizzata dalla Camera di Commercio, in collaborazione con la società consortile Tecna, al NOI Techpark di Bolzano.

Si tratta di una struttura d’eccellenza nel settore del trasferimento tecnologico e nella collaborazione tra mondo della ricerca e delle imprese. L’obiettivo è porre l’innovazione sempre più al centro dello sviluppo economico ed imprenditoriale, per favorire in maniera trasversale i rapporti tra ricerca ed imprese, la crescita delle PMI, con un focus particolare sulla condivisione di best practices propedeutiche alla creazione dell’Innovation Hub nel quartiere fieristico di Padova, e alla realizzazione del Competence Center SMACT. All’evento ha partecipato una delegazione di oltre 30 rappresentanti delle istituzioni e del tessuto economico padovano, tra cui Luca Montagnin, componente di Giunta della Camera di Commercio di Padova e referente camerale per l’Innovazione, il prorettore dell’Università di Padova Fabrizio Dughiero, l’assessore del Comune di Padova Antonio Bressa, il consigliere comunale Carlo Pasqualetto e Francesca Gambarotto, presidente di Galileo Visionary District, oltre a numerosi rappresentanti delle associazioni di categoria e di altre strutture padovane. laboratori e alle aree tematiche di NOI Techpark.

(Provincia di Padova)