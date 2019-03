MINELAB torna alla IWA OutdoorClassics 2019 con la tecnologia piu’ recente

– CORK, Irlanda, 7 marzo 2019 /PRNewswire/ — Minelab presentera’ la sua ultimissima tecnologia per il metal detecting alla fiera IWA OutdoorClassics (Padiglione 6/Stand 6-217) a Norimberga, Germania dall’8 all’11 marzo.

Lo stand Minelab presentera’ prodotti per il rilevamento a ogni livello, dal GO-FIND 11 recentemente presentato, un metal detector dal costo contenuto perfetto per i gli appassionati di metal detecting di tutte le eta’, ai piu’ venduti EXCALIBUR II e CTX 3030, entrambi eccezionali e rivelatori di tesori altamente performanti. Minelab presentera’ anche uno dei suoi nuovissimi metal detector: il EQU|NOX 800.

“Il EQU|NOX 800 e’ uno dei metal detector di qualita’ superiore disponibili per il ritrovamento dei bossoli di proiettili, coltelli, pistole, gioielli, monete e piccoli frammenti metallici. E’ resistente all’acqua fino a 3 metri, ha una velocita’ di recupero veloce, ed e’ adatto a tutti i tipiu’ di obiettivi e a tutte le condizioni di terreno,” ha sottolineato Michelle Meyers, Direttore Marketing Mondiale.

Tutti i prodotti Minelab sono disponibili sul Global Dealer Network dell’azienda.

“Negli ultimi 35 anni, Minelab e’ diventata leader mondiale nelle tecnologie del metal detecting, ed e’ un riferimento per le maggiori forze militari, per gli archeologi, e per gli appassionati di sport all’aria aperta,” ha dichiarato Ben Harvey, Vicepresidente, Direttore Generale per America, Europa e Russia. “Siamo entusiasti di tornare alla IWA poiche’ ricorre il suo 45esimo anniversario.”

Dal 1974 la IWA OutdoorClassics e’ considerata la fiera leader mondiale per la caccia, il tiro sportivo, le attrezzature per attivita’ all’aperto e per applicazioni di sicurezza civile e ufficiale.

INFORMAZIONI SU MINELAB:Minelab e’ un’azienda australiana, vincitrice di diversi premi che ha scalato con successo i mercati mondiali per conquistare la leadership globale nelle sue aree operative principali. Con sede a Mawson Lakes, nell’Australia del Sud, possiede sedi internazionali a Cork, Irlanda, Dubai, EAU, Chicago, Stati Uniti, e Itajai in Brasile, l’azienda e’ specializzata in tecnologie elettroniche avanzate. Fin dalla sua fondazione nel 1985, Minelab e’ stata leader mondiale nella fornitura di tecnologie per il metal detecting per la ricerca di oro, caccia al tesoro e sminamento. Attraverso la sua attenzione verso la ricerca, lo sviluppo e i progetti innovativi, Minelab e’ oggi il principale produttore mondiale di prodotti di metal detector a mano. Negli ultimi 30 anni, Minelab ha introdotto la tecnologia piu’ innovativa e funzionale di qualsiasi altro concorrente e ha portato il settore del metal detecting a nuovi livelli di eccellenza. Minelab e’ un’azienda Codan Limited. Per avere maggior informazioni su Minelab, visitare il sito minelab.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/827911/minelab_Logo.jpg

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)