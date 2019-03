Imprese e patrimoni, a Padova un seminario dei commercialisti su come governare gli investimenti

Nel 2018 gli asset finanziari gestiti dall’industria ammontano a 2.016,693 miliardi, ripartiti tra gestioni collettive (1.013,122 miliardi) e gestioni di portafoglio (1.003,570 miliardi). E sono ormai quasi 8 milioni gli italiani che affidano i loro risparmi o indirizzano i propri investimenti al mercato finanziario. (dati Assogestioni). Lunedì 11 marzo dalle ore 14.30 alle 17.30 all’Ordine dei Commercialisti di Padova ​un seminario sul processo di governo (non di gestione) delle decisioni di investimento.

I risparmiatori e gli investitori non dispongano sempre di un’adeguata cultura finanziaria di base, in grado di orientarli a un corretto approccio nei confronti dei mercati azionari, e, spesso, il mancato raggiungimento di guadagni dipende da scelte comportamentali errate e non dall’andamento dei mercati.

Lo scenario apre nuove opportunità professionali e di servizio per i 117 mila commercialisti italiani e agli 8.068 veneti, di cui 1.615 del territorio padovano. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, unitamente a My Mind My Investment (Associazione Nazionale Professionisti Esperti nella gestione dell’approccio e del comportamento degli investitori), ha organizzato il convegno , “Formazione e assistenza agli investitori – Opportunità professionali per i commercialisti”. L’appuntamento è in programma nel pomeriggio di lunedì 11 marzo dalle ore 14.30 alle 17.30 presso la Sala delle Conferenze ODCEC-Padova, in via Gozzi 2/G. e prevede l’attribuzione di crediti validi ai fini della Formazione Professionale Continua.



Dopo i saluti di Pierluigi Riello, coordinatore della Commissione di Studio Accesso al credito-Merito creditizio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, saranno due gli interventi all’appuntamento formativo. Il primo intitolato “Il commercialista come esperto nella gestione dell’approccio e del comportamento dell’investitore – L’esperienza sul campo”, a cura del riminese Stefano Fabbri, commercialista presidente di My Mind My Investment, nonché partner e fondatore dello studio di consulenza aziendale Skema. Seguito da Franco Bulgarini (anche lui di Rimini) esperto nel settore della finanza comportamentale e presidente di 9dots che relazionerà su “Un metodo a supporto dell’investitore: il comportamento dell’investitore determina il successo dell’investimento, non l’andamento dei mercati”.

«I commercialisti sono pronti a dare un contributo alla gestione degli attivi finanziari – osserva Pierluigi Riello coordinatore della Commissione di Studio Accesso al credito-Merito creditizio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova -Tale consulenza rivolta ad imprenditori ed alle loro imprese ha lo scopo di diffondere la cultura della finanza comportamentale che tiene conto più dell’approccio e del comportamento nei confronti degli investimenti e meno dell’andamento del mercato azionario. Questo approccio andrà a contenere la “propensione all’ansia finanziaria”, come viene definita dal rapporto Consob del 2018. Un altro vantaggio di questo approccio è il contenimento delle spese di gestione del proprio risparmio e la visualizzazione comoda e diretta della situazione del proprio portafoglio. Non è quindi da confondere con la <consulenza finanziaria indipendente> che si occupa invece di raccomandazioni personalizzate relative alle scelte di investimento, ma è un servizio di formazione e assistenza che ha dato soddisfazione, negli ultimi anni, in una parte del nostro paese (Emilia Romagna), a molti investitori clienti di uno studio di commercialisti.»

L’evento è gratuito, per iscrizioni: www.odcecpadova.it