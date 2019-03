Giebelmann & Salvoni, BNP Paribas Real Estate e Deliveroo tra i premiati della serata Le Fonti Awards

(Milano, 8 marzo 2019) – La cerimonia e’ stata dedicata alle eccellenze che si sono distinte nei settori Innovazione, Tax e M&A

Grande successo per la serata dei LE FONTI AWARDSR, tenutasi lo scorso mercoledi’ 6 marzo a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. Partner automotive della serata e’ stato BMW Milano– Filiale BMW Group Italia.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento grazie al Direttore responsabile Giuseppe Di Vittorio, in collegamento live da Francoforte in occasione della riunione della BCE.

La cerimonia di premiazione e’ stata preceduta da un Ceo Summit dal titolo ‘Fattore internazionalizzazione: questione di cultura? – moderata da Simona Vantaggiato, Senior Editor e Business Head di Le Fonti, che ha visto la partecipazione di: Daniele Iudicone, Fondatore Fotovoltaico Semplice; Fulvio Di Domenico, Socio Genesis Avvocati; Angela Giebelmann, Socio Fondatore HGAS Studio Legale Giebelmann & Salvoni e Giorgia Bava, Educational Consultant YouAbroad.

CATEGORIA FISCALIT?Primo premiato della serata Tribleg Studio Associato Tributario e Legale che ha ritirato il premio Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Tributaria, seguito da Vasapolli & Associati e Siciliotti e Associati vincitori rispettivamente dei trofei Studio dell’Anno Family Governance Passaggio Generazionale e Studio Professionale dell’Anno Consulenza Fiscale. Chiudono la categoria Valente Associati GEB Partners e Fabio Ghiselli (Taxpolighis) che si sono aggiudicati i titoli di Studio dell’Anno Fiscalita’ Internazionale e Professionista dell’Anno Progetto Web Tax.

CATEGORIA SOCIETARIO E RESTRUCTURINGStudio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati ha conquistato il titolo di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Societario mentre Studio Associato Molaro – Pezzetta – Romanelli – Del Fabbro e Studio Legale Roda hanno rispettivamente vinto nelle categorie Boutique di Eccellenza dell’Anno Consulenza Societaria e Boutique di Eccellenza dell’Anno Restructuring. Si e’ aggiudicato il premio Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Restructuring lo Studio Legale Associato Casucci & Bortolussi, seguito dallo Studio Legale Cicala Riccioni che ha ricevuto il riconoscimento Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Societario. Fulvio Di Domenico (Genesis Avvocati) e Francesco Cartolano(Accinni, Cartolano e Associati) hanno conquistato i titoli di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Societario e Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Private Equity. E’ stato riconosciuto come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Societaria & Procedure concorsuali lo Studio Fiori & Associati mentre Studio La Croce ha ottenuto il premio Studio Professionale dell’anno Gestione della crisi d’Impresa e Giebelmann & Salvoni ha trionfato nella categoria Studio dell’Anno Contrattualistica Internazionale. Premio ad personam per Marco Passantino (Studio Passantino) che e’ stato insignito del titolo Professionista dell’Anno Crisi d’impresa e Sistemazioni debitorie.

CATEGORIA EDUCATIONLa cerimonia si e’ poi concentrata sulle imprese dove YouAbroad e’ stata riconosciuta come Impresa dell’Anno Innovazione & Leadership Programmi di studio all’estero.

CATEGORIA REAL ESTATEE’ stata One Shot Lab ad aggiudicarsi il titolo di Impresa dell’Anno Commercializzazione Real Estate.

CATEGORIA ENERGYHa trionfato come Impresa dell’Anno Innovazione Energie Rinnovabili Fotovoltaico Semplice.

CATEGORIA CONSULENZAFuture Age e’ stata riconosciuta come Impresa dell’Anno Consulenza Risk Management.

CATEGORIA ITLe imprese Drooms, Darktrace e Consulthink hanno rispettivamente ritirato i trofei in qualita’ di Impresa dell’Anno Virtual Data Room, Impresa dell’Anno Cyber Security e Impresa dell’Anno Innovazione Cyber Security.

CATEGORIA TRASPORTI E MANIFATTURIEROMultilog e Mariel hanno ottenuto un riconoscimento come Impresa dell’Anno Innovazione Servizi di Trasporto e Impresa dell’Anno Sistemi di Refrigerazione. La cerimonia e’ poi proseguita con il conferimento dei premi Impresa dell’Anno Innovazione Impiantistica Elettrica e Impresa dell’Anno Innovazione Impiantistica Ecologica a Penta System e Technoacque.

CATEGORIA FOODMeritata vittoria per Deliveroo che si e’ aggiudicato la vittoria come Impresa dell’Anno Food Delivery.

CATEGORIA BANCHE E FINANZABNP Paribas Real Estate ha ricevuto il premio come Banca dell’Anno Real Estate.

CATEGORIA TOP MANAGEMENTPremi ad personam per Mattia Sistigu (Xtribe), Massimiliano Giorgino (Vesit) e Paolo Peveraro (Gruppo Iren) insigniti dei titoli di Imprenditore dell’Anno App & Ecommerce, Managing Director dell’Anno Fast Growing e Presidente dell’anno M&A Settore Ambiente.

