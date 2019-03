Corti e buoni, non è solo punto vendita. Qui si capisce il potere racchiuso nel nostro portafoglio

La cooperativa Fare il mappamondo gestisce la bottega di consumo responsabile Corti e buoni in zona Paltana a Padova. Un impegno che trae le sue origini dal desiderio di promuovere il consumo responsabile sulla base di scelte ben precise, come l’ecologia, l’integrazione sociale, la sostenibilità ambientale. In bottega si trova di tutto: dai prodotti alimentari di AltroMercato a quelli di Libera Terra, dalla verdura biologica a chilometri zero al guanciale di Amatrice, dall’artigianato del Sud del mondo ai prodotti dalle cooperative sociali. Tante proposte per “convertire” i consumatori a un’economia rispettosa della dignità delle persone e dell’ambiente.

(Diocesi di Padova)