Conferenza stampa: apertura della nuova bretella stradale a San Lazzaro

Si inaugura il tratto di strada che collega via Maroncelli nel quartiere Stanga, con il quartiere San Lazzaro. Si tratta del primo stralcio dell’Arco di Giano.

Questo tratto e’ fondamentale per il quartiere San Lazzaro, perche’ da’ finalmente una soluzione a una zona storicamente isolata dal resto della citta’ che, d’ora in poi, grazie a questa bretella sara’ collegata con via Friburgo.

Conferenza stampa e inaugurazione

venerdi 8 marzo alle 12.00

Punto di ritrovo: ingresso della bretella lato via Maroncelli

Sara’ presente l’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi.(Tratto da: http://www.padovanet.it)

(Leggi tutta la notizia sul portale http://www.padovanet.it – rete civica del Comune di Padova)

http://www.padovanet.it/notizia/20190308/conferenza-stampa-apertura-della-nuova-bretella-stradale-san-lazzaro