“Casamonica in fila per il reddito? Una bufala”, parla l’avvocato

Mario Giraldi: “Non li conosco tutti, ma i capofila certamente non c’entrano”



Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “E’ una bufala terrificante. Che io sappia non e’ assolutamente vero che i Casamonica abbiano fatto domanda per il reddito di cittadinanza“. Cosi’ Mario Giraldi, avvocato storico del Vittorio dagli hollywoodiani funerali e dei piu’ importanti imputati del processo che nasce a luglio 2018, risponde all’Adnkronos in merito alle illazioni emerse sulla stampa di esponenti del clan in fila per il sussidio.

“Se qualcuno di loro ha presentato domanda non posso saperlo, perche’ non li conosco tutti dal primo all’ultimo, ma solo quelli che possono essere i capofila e loro no, non hanno chiesto alcun reddito”, aggiunge il legale. “La bufala e’ nata perche’ fa notizia, solo per quello – sottolinea Giraldi -. Ne ho parlato con Antonio, con la sorella dei due che stanno al 41 bis, la famiglia e’ assolutamente contraria a chiedere cose del genere”.

(Adnkronos)