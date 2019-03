Bonifiche: coldiretti e anbi, un sistema che funziona con l’autogoverno (3)

(AdnKronos) – Di capitale umano ha parlato Onofrio Rota, Segretario Generale Fai Cisl: ‘Metteremo in campo un’agenda agroalimentare, industriale e ambientale riformatrice, che leghi le istanze della produttivita con quelle della giustizia sociale. Il binario da seguire e composto dal lavoro, che deve essere sostenuto e ben contrattualizzato. La nostra strategia e la negoziazione con le istituzioni locali e non ‘.

In chiusura il direttore Pietro Piccioni, non ha perso l’occasione di evidenziare la disponibilita di Coldiretti al dialogo per procedere, con la forma della concertazione, lungo un percorso di studio e ricerca per esaltare il ruolo degli enti consortili in una prospettiva di sviluppo ecosostenibile.

(Adnkronos)